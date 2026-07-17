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The Spot - Green Bay 32
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Milwaukee Brewers
Milwaukee Brewers
Milwaukee Brewers game to be played as scheduled
Jay Sirkin
Milwaukee Brewers
Brewers players launch Venezuela earthquake relief effort
TMJ4 Web Staff
Milwaukee Brewers
Brewers shortstop prospect Cooper Pratt called up ahead of series with Guardians
Karley Marotta
Milwaukee Brewers
Misiorowski’s first complete game comes with record velocity
Associated Press
Milwaukee Brewers
Timber Rattler Andrew Fischer staying patient for his next opportunity
Karley Marotta
Milwaukee Brewers
Brewers Misiorowski buys fan a pack of cards, signs his own card for 7-year-old
Karley Marotta
Timber Rattlers
Brewers prospect Andrew Fischer brings big-league mindset to Timber Rattlers
Kelly Hallinan
Milwaukee Bucks
Doc Rivers will not return as head coach of the Milwaukee Bucks
TMJ4 Web Staff
Milwaukee Brewers
Brewers release cable channel lineup for the season
TMJ4 Web Staff
Milwaukee Brewers
Brewers Opening Day is finally here
Megan Kitzman
Milwaukee Brewers
Brewers baseball returns to The Spot - Green Bay 32 this season
NBC 26 Staff
Milwaukee Brewers
Pat Murphy agrees to multi-year contract extension with Milwaukee Brewers
Milwaukee Brewers
Newcomers Williams and Sproat believe they'll fit right in with Brewers
Milwaukee Brewers
Brewers trade ace pitcher Freddy Peralta to Mets
Milwaukee Brewers
Pat Murphy connects with Brewers fans during Green Bay tour stop
Kelly Hallinan
Sports
Shohei Ohtani is the AP's Male Athlete of the Year for record-tying 4th time
AP via Scripps News Group
Milwaukee Brewers
Milwaukee Brewers unveil powder blue alternate jersey honoring team legends
Jay Sirkin
Sports
Timber Rattlers impact on display in NLCS
Kelly Hallinan
Milwaukee Brewers
High school coach of 2 Brewers players from Los Angeles knew they'd make it big
Susan Kim
Milwaukee Brewers
Brewers one win away from NLCS as fans board 'Brewers Express' to Chicago
Brendyn Jones
Milwaukee Brewers
Brewers pitcher, Chicago native Priester has a chance to end the Cubs' season
Milwaukee Brewers
Brewers bats power past Cubs 7-3 to take 2-0 lead in NLDS
Ashley Washburn
Milwaukee Brewers
Brewers home playoff prices swing while fans await wild card winner
Mike Beiermeister
Milwaukee Brewers
Brewers count on chemistry, pressure offense while awaiting NLDS opponent
Ashley Washburn
Sports
Postseason hopes high as Brewers fans gear up for ticket sales
Meryl Hubbard
Milwaukee Brewers
Brewers pitcher José Quintana undergoing MRI after injuring his calf
Local News
Brewers fans make long lines for free burgers at George Webb in Peshtigo
Milwaukee Brewers
Brewers look to tie franchise record 13-game winning streak tonight against Reds
Timber Rattlers
Brewers first-round pick joins Timber Rattlers
Kelly Hallinan
Milwaukee Brewers
Here's when you can grab your free Brewers burger from George Webb
NBC 26 Staff
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Learn More About Sports Reporter John Miller
Learn More About Sports Reporter Kelly Hallinan