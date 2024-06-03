Watch Now
Menu
Local
National
Weather
Sports
Shop Scripps
Watch Now
Watch Now
Close
×
Live
Watch
Alerts
Search site
Go
Watch NBC 26 Live
The Spot - Green Bay 32
Weather
Daily Forecast
3 Degree Guarantee
Cameron's Road Show
Weather Radar
Weather Alerts
Weather Maps
Closings & Delays
Live Cams
Storm Tracker
News
Latest News
National News
In Your Neighborhood
Washington Island
Dont Waste Your Money
Your Health Matters
Contact Us
Sports
Green Bay Packers
Sports Showdown
High School Sports
Milwaukee Brewers
Milwaukee Bucks
Olympics
Packers on the Clock
What’s Brewing Wisconsin
Veteran Voices
Shows
NBC Shows
The Kelly Clarkson Show
The Spot - Green Bay 32
NBC 26 Neighborhood Connect
About Us
NBC 26 News Team
Contact Us
WACY Contact Us
TV Listings
Contests
Support
Advertise With Us
Gifts For Teens
Shop With A Cop
Gas Price Tracker
Advertise With Us
Wellness Experts
Trusted Advisor
Manage Emails
Apps
Careers Search
NBC26GreenBay
nbc26
Green Bay Packers
Olympics
Sports Showdown
High School Sports
Milwaukee Bucks
Packers on the Clock
Milwaukee Brewers
tv32 Homepage
NBC 26 Homepage
More +
Quick Links +
Green Bay Packers
Olympics
Sports Showdown
High School Sports
Milwaukee Bucks
Packers on the Clock
Milwaukee Brewers
tv32 Homepage
NBC 26 Homepage
Wisconsin Timber Rattlers
Timber Rattlers
Brewers prospect Andrew Fischer brings big-league mindset to Timber Rattlers
Kelly Hallinan
Sports
Timber Rattlers home opener postponed, moved to Friday doubleheader
Kelly Hallinan
Sports
The Timber Rattlers opening day roster features 9 Brewers top-30 prospects
Kelly Hallinan
Timber Rattlers
Timber Rattlers baseball returns to The Spot Green Bay 32 this season
NBC 26 Staff
Local News
Micah Parsons to co-host charity softball game with Jordan Love
NBC 26 Staff
Sports
Timber Rattlers impact on display in NLCS
Kelly Hallinan
Timber Rattlers
Brewers first-round pick joins Timber Rattlers
Kelly Hallinan
Timber Rattlers
Timber Rattlers sold: Team welcomes new owner, but will remain in Fox Cities
NBC 26 Staff
Timber Rattlers
Brewers All-Star Brandon Woodruff set to pitch for T-Rats on Friday
Tyler Job
Timber Rattlers
Catch it on tv32: Timber Rattlers are back for '25
NBC 26 Staff
Timber Rattlers
Timber Rattlers manager named Midwest League Manager of the Year
Tyler Job
Timber Rattlers
Timber Rattlers win walk-off thriller to advance to championship series
John Miller