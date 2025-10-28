Local National Weather Sports Traffic Watch Now
2025 trick-or-treat hours in Northeast Wisconsin

Here's when and where your family can go trick-or-treating on Halloween in our neighborhoods
(NBC 26) — Halloween is Friday, October 31, and many of our neighborhoods are celebrating with city-wide trick-or-treating hours that night. We've compiled a list below:

  • Algoma: 4-7 p.m.
  • Allouez: 4-7 p.m.
  • Appleton: 4-8 p.m.
  • Ashwaubenon: 4-7 p.m.
  • Baileys Harbor: 4-6 p.m.
  • Bellevue: 4-7 p.m.
  • Bonduel: 5-7 p.m.
  • Brandon: 4:40-6:30 p.m.
  • Brillion: 4-7 p.m.
  • Buchanan: 4-7 p.m.
  • De Pere: 4-7 p.m.
  • Fox Crossing: 4-7 p.m.
  • Grand Chute: 4-7 p.m.
  • Green Bay: 4-7 p.m.
  • Hilbert: 4-6 p.m.
  • Hobart: 4-7 p.m.
  • Howard: 4-7 p.m.
  • Howards Grove: 4-7 p.m.
  • Jacksonport: 3-7 p.m.
  • Kaukauna: 4-7 p.m.
  • Kewaunee: 3-6 p.m.
  • Kimberly: 5-7 p.m.
  • Lawrence: 4-7 p.m.
  • Little Chute: 5-7 p.m.
  • Manitowoc: 5-7 p.m.
  • Neenah: 4-7 p.m.
  • New London: 5-7 p.m.
  • Oconto: 5-8 p.m.
  • Oconto Falls: 4-6 p.m.
  • Omro: 4-7 p.m.
  • Ootsburg: 4-7 p.m.
  • Oshkosh: 5-7 p.m.
  • Pulaski: 4-7 p.m.
  • Rosendale: 5:30-7 p.m.
  • Seymour: 4-6 p.m.
  • Sheboygan: 4-7 p.m.
  • Sheboygan Falls: 4-7 p.m.
  • Sister Bay: 3:30 p.m. - dusk
  • Suamico: 4-7 p.m.
  • Tigerton: 4-7 p.m.
  • Two Rivers: 4:30-7 p.m.
  • Waupaca: 5-7 p.m.
  • Waupun: 4-6 p.m.
  • Winneconne: 4-8 p.m.
  • Wrightstown: 4-7 p.m.

Trunk-or-treat events are also rising in popularity as a trick-or-treating alternative. Many of these events are hosted by local schools, churches and community centers.

If you know of any neighborhoods with city-wide trick-or-treating hours on Halloween night that are missing from this list, feel free to let us know at news@nbc26.com.

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

