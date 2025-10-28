2025 trick-or-treat hours in Northeast Wisconsin

(NBC 26) — Halloween is Friday, October 31, and many of our neighborhoods are celebrating with city-wide trick-or-treating hours that night. We've compiled a list below:
- Algoma: 4-7 p.m.
- Allouez: 4-7 p.m.
- Appleton: 4-8 p.m.
- Ashwaubenon: 4-7 p.m.
- Baileys Harbor: 4-6 p.m.
- Bellevue: 4-7 p.m.
- Bonduel: 5-7 p.m.
- Brandon: 4:40-6:30 p.m.
- Brillion: 4-7 p.m.
- Buchanan: 4-7 p.m.
- De Pere: 4-7 p.m.
- Fox Crossing: 4-7 p.m.
- Grand Chute: 4-7 p.m.
- Green Bay: 4-7 p.m.
- Hilbert: 4-6 p.m.
- Hobart: 4-7 p.m.
- Howard: 4-7 p.m.
- Howards Grove: 4-7 p.m.
- Jacksonport: 3-7 p.m.
- Kaukauna: 4-7 p.m.
- Kewaunee: 3-6 p.m.
- Kimberly: 5-7 p.m.
- Lawrence: 4-7 p.m.
- Little Chute: 5-7 p.m.
- Manitowoc: 5-7 p.m.
- Neenah: 4-7 p.m.
- New London: 5-7 p.m.
- Oconto: 5-8 p.m.
- Oconto Falls: 4-6 p.m.
- Omro: 4-7 p.m.
- Ootsburg: 4-7 p.m.
- Oshkosh: 5-7 p.m.
- Pulaski: 4-7 p.m.
- Rosendale: 5:30-7 p.m.
- Seymour: 4-6 p.m.
- Sheboygan: 4-7 p.m.
- Sheboygan Falls: 4-7 p.m.
- Sister Bay: 3:30 p.m. - dusk
- Suamico: 4-7 p.m.
- Tigerton: 4-7 p.m.
- Two Rivers: 4:30-7 p.m.
- Waupaca: 5-7 p.m.
- Waupun: 4-6 p.m.
- Winneconne: 4-8 p.m.
- Wrightstown: 4-7 p.m.
Trunk-or-treat events are also rising in popularity as a trick-or-treating alternative. Many of these events are hosted by local schools, churches and community centers.
If you know of any neighborhoods with city-wide trick-or-treating hours on Halloween night that are missing from this list, feel free to let us know at news@nbc26.com.