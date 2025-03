Prev Next

Posted

DIVISION 1:

(6) Appleton East 68, (1) Eau Claire Memorial 65

(2) Kimberly 48, (1) Pewaukee 47 F/OT DIVISION 2:

(2) West De Pere 66, (3) Waukesha West 55 DIVISION 3

(2) Xavier 63, (1) Wittenberg-Birnamwood 45

(1) Laconia 57, (1) Edgerton 42 DIVISION 4:

(1) Saint Mary Catholic 65, (1) Manitowoc Lutheran 54

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.