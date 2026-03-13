Snow emergencies announced in Northeast Wisconsin ahead of snowstorm

GREEN BAY (NBC 26) — Several cities, towns and villages in Northeast Wisconsin are declaring a snow emergency for late this weekend and the beginning of next week.
Village of Allouez
- From 11 p.m. Saturday, March 14, until 6 p.m. Monday, March 16
- No parking on streets, no garbage collection Monday
Village of Ashwaubenon
- From 10 p.m. Saturday, March 14, until 10 a.m. Tuesday, March 17
- No street parking, garbage collection delayed until Tuesday
Village of Bellevue
- From 10 p.m. Saturday, March 14, until 6 a.m. Tuesday, March 17
- No street parking allowed
City of Berlin
- From 6 p.m. Saturday, March 14, until 12 p.m. Monday, March 16
- No street parking allowed
Village of Denmark
- From 12 a.m. Saturday, March 14, until 12 a.m. Tuesday, March 17
- No street parking allowed
City of De Pere
- From 11 p.m. Saturday, March 14, until 6 p.m. Monday, March 16
- No parking on streets, no garbage collection Monday
City of Green Bay
- From 6 p.m. Saturday, March 14, until 12 p.m. Monday, March 16
- No parking on streets
Village of Hobart
- From 6 p.m. Saturday, March 14, until 12 p.m. Monday, March 16
- No street parking
Village of Hortonville
- From 3 a.m. Sunday, March 15, until 6 a.m. Tuesday, March 17
- No street parking
Village of Howard
- From 6 p.m. Saturday, March 14, until 12 p.m. Monday, March 16
- No street parking
City of Kaukauna
- From 11 p.m. Saturday, March 14, until 7 a.m. Tuesday, March 17
- No street parking, no garbage collection Monday
Town of Ledgeview
- From 12 a.m. Sunday, March 15, until 12 a.m. Tuesday, March 17
- No street parking
Town of Lawrence
- From 6 p.m. Saturday, March 14, until 12 p.m. Monday, March 16
- No street parking
City of Manitowoc
- From 1 a.m. Sunday, March 15, until 6 a.m. Monday, March 16
- From 1 a.m. Monday, March 16, until 6 a.m. Tuesday , March 17
- No street parking
City of Marinette
- From 12 a.m. Saturday, March 14, until 12 a.m. Tuesday, March 17
- No street parking
City of New London
- From 3 a.m. Sunday, March 15, until 6 a.m. Tuesday, March 17
- No street parking
City of Shawano
- From 8 p.m. Saturday, March 14, until 12 p.m. Monday, March 16
- No street parking during overnight hours
Village of Suamico
- From 12 a.m. Sunday, March 15, until 12 p.m. Tuesday, March 17
- No street parking
City of Two Rivers
- 24 hours beginning Sunday, March 15, at 12:01 a.m.
- No street parking
Editor's note: This article will be continuously updated as we receive more announcements.