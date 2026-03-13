Snow emergencies announced in Northeast Wisconsin ahead of snowstorm

File photo of snow shovel
GREEN BAY (NBC 26) — Several cities, towns and villages in Northeast Wisconsin are declaring a snow emergency for late this weekend and the beginning of next week.

Village of Allouez

  • From 11 p.m. Saturday, March 14, until 6 p.m. Monday, March 16
  • No parking on streets, no garbage collection Monday

Village of Ashwaubenon

  • From 10 p.m. Saturday, March 14, until 10 a.m. Tuesday, March 17
  • No street parking, garbage collection delayed until Tuesday

Village of Bellevue

  • From 10 p.m. Saturday, March 14, until 6 a.m. Tuesday, March 17
  • No street parking allowed

City of Berlin

  • From 6 p.m. Saturday, March 14, until 12 p.m. Monday, March 16
  • No street parking allowed

Village of Denmark

  • From 12 a.m. Saturday, March 14, until 12 a.m. Tuesday, March 17
  • No street parking allowed

City of De Pere

  • From 11 p.m. Saturday, March 14, until 6 p.m. Monday, March 16
  • No parking on streets, no garbage collection Monday

City of Green Bay

  • From 6 p.m. Saturday, March 14, until 12 p.m. Monday, March 16
  • No parking on streets

Village of Hobart

  • From 6 p.m. Saturday, March 14, until 12 p.m. Monday, March 16
  • No street parking

Village of Hortonville

  • From 3 a.m. Sunday, March 15, until 6 a.m. Tuesday, March 17
  • No street parking

Village of Howard

  • From 6 p.m. Saturday, March 14, until 12 p.m. Monday, March 16
  • No street parking

City of Kaukauna

  • From 11 p.m. Saturday, March 14, until 7 a.m. Tuesday, March 17
  • No street parking, no garbage collection Monday

Town of Ledgeview

  • From 12 a.m. Sunday, March 15, until 12 a.m. Tuesday, March 17
  • No street parking

Town of Lawrence

  • From 6 p.m. Saturday, March 14, until 12 p.m. Monday, March 16
  • No street parking

City of Manitowoc

  • From 1 a.m. Sunday, March 15, until 6 a.m. Monday, March 16
  • From 1 a.m. Monday, March 16, until 6 a.m. Tuesday , March 17
  • No street parking

City of Marinette

  • From 12 a.m. Saturday, March 14, until 12 a.m. Tuesday, March 17
  • No street parking

City of New London

  • From 3 a.m. Sunday, March 15, until 6 a.m. Tuesday, March 17
  • No street parking

City of Shawano

  • From 8 p.m. Saturday, March 14, until 12 p.m. Monday, March 16
  • No street parking during overnight hours

Village of Suamico

  • From 12 a.m. Sunday, March 15, until 12 p.m. Tuesday, March 17
  • No street parking

City of Two Rivers

  • 24 hours beginning Sunday, March 15, at 12:01 a.m.
  • No street parking

Editor's note: This article will be continuously updated as we receive more announcements.

