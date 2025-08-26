Packers set roster for 2025 season; Welch, King among notable cuts

GREEN BAY (NBC 26) — The Green Bay Packers have set their roster for the 2025 season, with LB Kristian Welch and CB Kalen King among the notable cuts coming out of training camp.
Running back Marshawn Lloyd and offensive lineman Jacob Monk will start the season on Injured Reserve (IR), but are eligible to be reinstated later in the year.
WR Christian Watson, who tore his ACL in last year's regular season finale, will start the year on the Physically Unable to Perform (PUP) list.
See the team's position-by-position roster and notable cuts below.
QB (2): Jordan Love, Malik Willis
Released: Sean Clifford, Taylor Elgersma
RB (3): Josh Jacobs, Emanuel Wilson, Chris Brooks 8
Injured reserve/designated to return: Marshawn Lloyd
Released: Israel Abanikanda, Amar Johnson, Tyrion Davis-Price
WR (6): Romeo Doubs, Jayden Reed, Dontayvion Wicks, Matthew Golden, Malik Heath, Savion Williams
Physically unable to perform: Christian Watson
Released: Mecole Hardman, Julian Hicks, Cornelius Johnson, Will Sheppard, Isaiah Neyor
TE (4): Tucker Kraft, Luke Musgrave, John FitzPatrick, Ben Sims
Released: Messiah Swinson, Johnny Lumpkin
OL (9): Elgton Jenkins, Aaron Banks, Zach Tom, Rasheed Walker, Sean Rhyan, Jordan Morgan, Anthony Belton, Darian Kinnard, Donovan Jennings
Injured reserve/designated to return: Jacob Monk
Physically unable to perform: John Williams
Released: Kadeem Telfort, Trey Hill, Lecitus Smith, Tyler Cooper, JJ Lippe, Brant Banks
DE (5): Rashan Gary, Lukas Van Ness, Kingsley Enagbare, Brenton Cox Jr. Barryn Sorrell
Physically unable to perform: Collin Oliver
Released: Arron Mosby, Deslin Alexandre
DT (6): Kenny Clark, Devonte Wyatt, Karl Brooks, Colby Wooden, Warren Brinson, Nazir Stackhouse
Released: James Ester, Devonte O'Malley
LB (4): Quay Walker, Edgerrin Cooper, Isaiah McDuffie, Ty'Ron Hopper
Released: Kristian Welch, Isaiah Simmons, Jamon Johnson, Jared Bartlett
CB (6): Nate Hobbs, Keisean Nixon, Carrington Valentine, Bo Melton, Kamal Hadden, Micah Robinson
Released: Kalen King, Corey Ballentine, Tyron Herring
S (5): Xavier McKinney, Evan Williams, Javon Bullard, Zayne Anderson, Kitan Oladapo
Injured reserve: Omar Brown
Released: Johnathan Baldwin, Jaylin Simpson
Spec. (3): Brandon McManus, Daniel Whelan, Matt Orzech
Released: Mark McNamee