Local National Weather Sports Traffic Watch Now
SportsNFLGreen Bay Packers

Actions

Packers set roster for 2025 season; Welch, King among notable cuts

Packers Football
Mike Roemer/AP
Green Bay Packers general manager Brian Gutekunst watches during practice at NFL football minicamp, Wednesday, June 11, 2025, in Green Bay, Wis. (AP Photo/Mike Roemer)
Packers Football
Posted

GREEN BAY (NBC 26) — The Green Bay Packers have set their roster for the 2025 season, with LB Kristian Welch and CB Kalen King among the notable cuts coming out of training camp.

Running back Marshawn Lloyd and offensive lineman Jacob Monk will start the season on Injured Reserve (IR), but are eligible to be reinstated later in the year.

WR Christian Watson, who tore his ACL in last year's regular season finale, will start the year on the Physically Unable to Perform (PUP) list.

See the team's position-by-position roster and notable cuts below.

QB (2): Jordan Love, Malik Willis

Released: Sean Clifford, Taylor Elgersma

RB (3): Josh Jacobs, Emanuel Wilson, Chris Brooks 8

Injured reserve/designated to return: Marshawn Lloyd

Released: Israel Abanikanda, Amar Johnson, Tyrion Davis-Price

Packers Colts Football
Green Bay Packers running back MarShawn Lloyd runs before a preseason NFL football game against the Indianapolis Colts, Saturday, Aug. 16, 2025, in Indianapolis. (AP Photo/Michael Conroy)

WR (6): Romeo Doubs, Jayden Reed, Dontayvion Wicks, Matthew Golden, Malik Heath, Savion Williams

Physically unable to perform: Christian Watson

Released: Mecole Hardman, Julian Hicks, Cornelius Johnson, Will Sheppard, Isaiah Neyor

TE (4): Tucker Kraft, Luke Musgrave, John FitzPatrick, Ben Sims

Released: Messiah Swinson, Johnny Lumpkin

OL (9): Elgton Jenkins, Aaron Banks, Zach Tom, Rasheed Walker, Sean Rhyan, Jordan Morgan, Anthony Belton, Darian Kinnard, Donovan Jennings

Injured reserve/designated to return: Jacob Monk

Physically unable to perform: John Williams

Released: Kadeem Telfort, Trey Hill, Lecitus Smith, Tyler Cooper, JJ Lippe, Brant Banks

DE (5): Rashan Gary, Lukas Van Ness, Kingsley Enagbare, Brenton Cox Jr. Barryn Sorrell

Physically unable to perform: Collin Oliver

Released: Arron Mosby, Deslin Alexandre

DT (6): Kenny Clark, Devonte Wyatt, Karl Brooks, Colby Wooden, Warren Brinson, Nazir Stackhouse

Released: James Ester, Devonte O'Malley

LB (4): Quay Walker, Edgerrin Cooper, Isaiah McDuffie, Ty'Ron Hopper

Released: Kristian Welch, Isaiah Simmons, Jamon Johnson, Jared Bartlett

Packers Colts Football
Indianapolis Colts tight end Jelani Woods (80) runs against Green Bay Packers linebacker Kristian Welch (54) during the second half of a preseason NFL football game, Saturday, Aug. 16, 2025, in Indianapolis. (AP Photo/Michael Conroy)

CB (6): Nate Hobbs, Keisean Nixon, Carrington Valentine, Bo Melton, Kamal Hadden, Micah Robinson

Released: Kalen King, Corey Ballentine, Tyron Herring

Seahawks Packers Football
Green Bay Packers cornerback Kalen King (34) after an interception off during a preseason NFL football game against the Seattle Seahawks Saturday, Aug. 23, 2025, in Green Bay, Wis. (AP Photo/Jeffrey Phelps

S (5): Xavier McKinney, Evan Williams, Javon Bullard, Zayne Anderson, Kitan Oladapo

Injured reserve: Omar Brown

Released: Johnathan Baldwin, Jaylin Simpson

Spec. (3): Brandon McManus, Daniel Whelan, Matt Orzech

Released: Mark McNamee

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
John_Miller.jpg

Learn More About Sports Reporter John Miller
Kelly Hallinan.jpg

Learn More About Sports Reporter Kelly Hallinan