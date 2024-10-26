Friday Night Blitz: Kewaunee storms past Brillion, Kimberly bests Appleton North once again

KEWAUNEE — In the Sports Showdown game of the week, a Division 5 matchup between No. 3 Kewaunee had a complete team performance to take down No. 6 Brillion 35-0.
That sets up a huge matchup next week for the Storm as they will head to Kiel to take the No. 1 Raiders.
Other scores:
WINNEBAGO LUTHERAN 21, SAINT MARY’S SPRINGS 20
BERLIN 35, CAMPBELLSPORT 7
MAYVILLE 42, WAUPUN 6
WRIGHTSTOWN 64, STURGEON BAY 18
SOUTHERN DOOR 24, NEW HOLSTEIN 7
KEWAUNEE 35, BRILLION 0
KIEL 49, PESHTIGO 8
STRATFORD 48, HORICON/HUSTISFORD 14
AMHERST 35, OOSTBURG 12
XAVIER 21, LITTLE CHUTE 14
HOWARDS GOVE 26, PARDEEVILLE 15
LOMIRA 46, MISHICOT 0
CEDAR-GROVE BELGIUM 21, VALDERS 14
SHIOCTON 20, RONCALLI 13
LOURDES ACADEMY 23, CRIVITZ 21
HILBER 28, IOLA SCANDINAVIA 14
KIMBERLY 35, APPLETON NORTH 16
FOX VALLEY LUTHERAN 44, WAUSAU EAST 41
SHEBOYGAN NORTH 42, MILWAUKEE REAGAN 8
BAY PORT 56, MILWAUKEE BRADLEY TECH 14
FRANKLIN 42, FOND DU LAC 27
NEENAH 42, MILWAUKEE HAMILTON 8
KAUKAUNA 45, PULASKI 13
BEAVER DAM 35, MENASHA 21
WEST DE PERE 60, OSHKOSH NORTH 34
SUN PRAIRIE EAST 55, ASHWAUBENON 20
DE PERE 45, MILWAUKEE KING 3
LA CROSSE LOGAN 42, WAUPACA 28
PLYMOUTH 49, LUXEMBURG-CASCO 21
NOTRE DAME 50, PEWAUKEE 7
FREEDOM 28, SAINT CROIX CENTRAL 7
PRESCOTT 46, SEYMOUR 30
BALDWIN-WOODVILLE 58, OCONTO FALLS 21
WINNECONNE VS. KOHLER/SHEBOYGAN LUTH./CHRISTIAN