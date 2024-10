Friday Night Blitz: Kewaunee storms past Brillion, Kimberly bests Appleton North once again

KEWAUNEE — In the Sports Showdown game of the week, a Division 5 matchup between No. 3 Kewaunee had a complete team performance to take down No. 6 Brillion 35-0.

That sets up a huge matchup next week for the Storm as they will head to Kiel to take the No. 1 Raiders.

Other scores:

WINNEBAGO LUTHERAN 21, SAINT MARY’S SPRINGS 20

BERLIN 35, CAMPBELLSPORT 7

MAYVILLE 42, WAUPUN 6

WRIGHTSTOWN 64, STURGEON BAY 18

SOUTHERN DOOR 24, NEW HOLSTEIN 7

KEWAUNEE 35, BRILLION 0

KIEL 49, PESHTIGO 8

STRATFORD 48, HORICON/HUSTISFORD 14

AMHERST 35, OOSTBURG 12

XAVIER 21, LITTLE CHUTE 14

HOWARDS GOVE 26, PARDEEVILLE 15

LOMIRA 46, MISHICOT 0

CEDAR-GROVE BELGIUM 21, VALDERS 14

SHIOCTON 20, RONCALLI 13

LOURDES ACADEMY 23, CRIVITZ 21

HILBER 28, IOLA SCANDINAVIA 14

KIMBERLY 35, APPLETON NORTH 16

FOX VALLEY LUTHERAN 44, WAUSAU EAST 41

SHEBOYGAN NORTH 42, MILWAUKEE REAGAN 8

BAY PORT 56, MILWAUKEE BRADLEY TECH 14

FRANKLIN 42, FOND DU LAC 27

NEENAH 42, MILWAUKEE HAMILTON 8

KAUKAUNA 45, PULASKI 13

BEAVER DAM 35, MENASHA 21

WEST DE PERE 60, OSHKOSH NORTH 34

SUN PRAIRIE EAST 55, ASHWAUBENON 20

DE PERE 45, MILWAUKEE KING 3

LA CROSSE LOGAN 42, WAUPACA 28

PLYMOUTH 49, LUXEMBURG-CASCO 21

NOTRE DAME 50, PEWAUKEE 7

FREEDOM 28, SAINT CROIX CENTRAL 7

PRESCOTT 46, SEYMOUR 30

BALDWIN-WOODVILLE 58, OCONTO FALLS 21

WINNECONNE VS. KOHLER/SHEBOYGAN LUTH./CHRISTIAN