Bay Port, West De Pere, Appleton West & Ashwaubenon remain undefeated in FRCC North

Four teams remain undefeated in the FRCC North.
On Friday night Bay Port, West De Pere, Ashwaubenon and Appleton West all moved to 3-0 on the season.
Watch highlights here:
SCORES FROM FRIDAY NIGHT:
MENASHA 35, OSHKOSH NORTH 14
APPLETON NORTH 34, HORTONVILLE 17
APPLETON WEST 20, GREEN BAY SOUTHWEST 14
BAY PORT 46, PULASKI 0
BONDUEL 28, KEWAUNEE 22
KIEL 14, CHILTON 12
MANAWA 35, CLINTONVILLE 0
WEST DE PERE 35, DE PERE 12
DENMARK 35, SHEBOYGAN FALLS 6
FOX VALLEY LUTHERAN 28, SEYMOUR 21
FREEDOM 63. NEW LONDON 7
GREEN BAY WEST 37, GREEN BAY EAST 8
ASHWAUBENON 14, PREBLE 0
RIPON 44, ADAMS-FRIENDSHIP 6
HILBERT 48, HOWARDS GROVE 0
NEW HOLSTEIN 56, RONCALLI 7
LUXEMBURG CASCO 41, KOHLER 26
LITTLE CHUTE 28, WRIGHTSTOWN 14
SOUTHERN DOOR 24, MARINETTE 20
MAYVILLE 34, WINNEBAGO LUTHERAN 19
REEDSVILLE 22, MISHICOT 8
NOTRE DAME 69, MANITOWOC LINCOLN 0
OCONTO FALLS 26, OCONTO 7
OMRO 38, NORTH FOND DU LAC 7
FOND DU LAC 39, OSHKOSH WEST 0
KAUKAUNA 14, KIMBERLY 7
PESHTIGO 35, STURGEON BAY 0
SAINT MARY'S SPRINGS 48, LACONIA 6
WINNECONNE 34, SHAWANO 7
SHEBOYGAN NORTH 38, SHEBOYGAN SOUTH 12
SAINT MARY CATHOLIC 37, TWO RIVERS 7
BRILLION 49, VALDERS 0
WISCONSIN DELLS 40, WAUPUN 36
LOURDES ACADEMY 35, JOHNSON CREEK 0